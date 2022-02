Ucraina, Forum sul Mediterraneo: "Da Firenze un appello di pace"

Firenze, 25 febbraio 2022 - Un minuto di silenzio per i morti in Ucraina. Su invito del sindaco di Firenze, Dario Nardella, i partecipanti al Forum dei sindaci del Mediterraneo, in corso a Palazzo Vecchio, hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime di queste ore in Ucraina "e per chiedere tutti insieme il cessate il fuoco immediato e il ritorno alla diplomazia, per un negoziato di pace a oltranza".

"Proprio questa mattina - ha fatto sapere Nardella, - ho inviato una lettera ai sindaci di Mosca e Kiev per chiedere loro di raccogliere questo nostro comune appello senza esitazione, perché le città non hanno eserciti, ma sono fatte per vivere di pace e per la pace. Le città non costruiscono muri ma costruiscono ponti; i nostri porti sono fatti per promuovere scambi commerciali, culturali e per accogliere viaggiatori di tutto il mondo. Se si chiudono i porti si chiudono le nostre città". E ancora: "Chiediamo alla Russia di fermare la guerra e di lasciare la voce alla diplomazia e ad un negoziato che vada avanti a oltranza per la pace", ha aggiunto il sindaco.