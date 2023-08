Fortezza, ora le mura risplendono

A poco più di due settimane dal blocco dei mezzi diesel Euro 5 immatricolati tra il 2009 e il 2014 – provvedimento deciso dal Comune per abbassare i livelli di biossido d’azoto nell’aria – la decisione sta facendo discutere, e non poco, i fiorentini e i residenti della Città metropolitana. Dal primo settembre, infatti, tutte quelle auto, i camion e i furgoni inquinanti non potranno più circolare dalla Fortezza a viale Giovane Italia (incrocio con via Ghibellina) e, nella direzione opposta, da viale Amendola (incrocio con via Fra’ Giovanni Angelico) fino a piazza della Libertà. Il malumore serpeggia sui social ma anche tra le associazioni di categoria, una tra tutte, Cna. Va detto che per quanto riguarda Firenze le vetture a cui non sarà più possibile accedere in quel quadrante dal lunedì alla domenica saranno 800 su 18mila, ma se si calcolano anche i mezzi provenienti da tutta la Metrocittà il numero sale a circa 4mila su 55mila.

Palazzo Vecchio, che deve attenersi anche a una sentenza di condanna della Corte Europea per quanto riguarda gli sforamenti di biossido, in questo modo conta di raggiungere gli obiettivi dettati da Bruxelles già entro un anno, così da evitare una multa all’Italia. Ma anche se il Comune ha concesso deroghe ad artigiani e ambulanti, il malcontento resta e cresce, soprattutto tra coloro che non possono permettersi di acquistare una nuova macchina.

E c’è anche chi se la prende con Autolinee Toscane per via dei mezzi troppo vecchi. "Di fronte ad una situazione di rischio per la salute pubblica, con parametri degli inquinanti atmosferici che superano nuovamente i limiti, non possiamo che fare buon viso a cattiva sorte ed accettare un nuovo provvedimento non certo indolore, tanto per le imprese che per i cittadini – l’attacco di Lorenzo Cei, coordinatore di Cna Firenze – Che sia l’ultimo, però. Ci aspettiamo un impegno adeguato di fronte alla situazione da parte anche dell’amministrazione e dell’azienda del trasporto pubblico. Non c’è ancora traccia infatti del nuovo bando per l’acquisto di veicoli che ci era stato promesso. Torniamo perciò a sollecitarlo, chiedendo l’aumento dei fondi a disposizione e la loro messa a disposizione tanto per l’acquisto dei nuovi diesel Euro 6 che per quello di veicoli usati non impattanti. Chiediamo infine ad Autolinee Toscane di provvedere al celere rinnovamento della propria flotta, responsabile di tanto dell’attuale inquinamento, visto che 14 degli autobus in circolazione contravvengono alle disposizioni che imprese e cittadini devono invece rispettare".

Ma At non ci sta, e a stretto giro di posta ha fatto sapere che fin dal primo giorno, l’azienda ha raddoppiato gli investimenti per rinnovare il parco mezzi "lasciatoci in eredità con un’età media troppo alta a causa dei passati mancati investimenti. Il parco mezzi di Firenze è composto da 477 bus per il circuito urbano, oltre a circa altri 300 dell’extraurbano. L’età media è la più bassa della Toscana, 10,97, perché già al nostro ingresso, abbiamo introdotto 20 bus nuovi urbani e 19 extraurbani, a cui si sono già aggiunti 9 urbani ed entro la fine dell’anno arriveranno altri 19 urbani. Entro il 2025 arriveranno, come da contratto con la Regione, 291 nuovi bus, 171 urbani e 120 extraurbani solo per Firenze, a cui si aggiungeranno i bus elettrici finanziati dal Pnrr. I bus più vecchi – conclude At – sono già stati (praticamente tutti) esclusi dai percorsi nelle zone interessate ai provvedimenti".

