Forteto, la ricerca della verità. Ecco la commissione d’inchiesta: "Indagare su chi non ha vigilato"

Era nell’aria da tempo, e ieri è arrivata l’ufficialità: in Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, è stato approvato all’unanimità il ddl che istituisce nuovamente la Commissione bicamerale d’inchiesta sul Forteto. A rivendicare la paternità di questa nuova svolta nel caso, è stato in primis il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli: " Il Parlamento potrà così continuare ad indagare sugli abusi sui minori, sulle violenze e sulle responsabilità politico-istituzionali di questa vicenda di abusi, soprusi, violenze materiali e istituzionali: non mi stancherò mai di lavorare per la verità", ha commentato.

La nuova commissione nasce dalle ceneri di quella istituita nella scorsa legislatura che, come spiegano fonti ben informate, per un gioco di veti incrociati ha lasciato incompiute molte delle indagini iniziate. L’obiettivo? Quello di ricostruire la catena di responsabilità istituzionali, politiche ed economiche che hanno permesso o ignorato quanto accaduto nella comunità del "profeta" Fiesoli.

"Noi – sottolinea Donzelli – siamo convinti e orgogliosi di istituire questa Commissione perché vogliamo dire alle vittime che lo Stato c’è ed è l’ora che si assuma le sue responsabilità, facendo tutto ciò che è possibile per trovare la verità su questa orrenda vicenda. Sarà sempre troppo tardi rispetto a come e quanto la politica poteva e doveva aprire gli occhi e intervenire, ma questo oggi non può essere un alibi. Il Forteto ha potuto godere per 50 anni di un’enorme rete di connivenze e porta un’eredità negativa pesante su cui dev’essere fatta chiarezza". E sulla precedente commissione puntualizza: "Ha fatto un importante lavoro, ma oggi serve di più - chiosa Donzelli -. Il nostro compito è recuperare lo spirito di collaborazione bipartisan che ha animato le due commissioni d’inchiesta del Consiglio regionale della Toscana. Ora che siamo maggioranza vogliamo andare fino in fondo e sentiamo la responsabilità ancora più forte".

La nuova Commissione arriva a cinque anni di distanza dalla condanna definitiva a 14 anni e 10 mesi per Rodolfo Fiesoli (nella foto), il fondatore e "guru" della comunità per minori disagiati a Vicchio del Mugello, con le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti, e dopo due inchieste anche parlamentari.

Parallelamente, va avanti anche anche la partita dei risarcimenti. La Regione Toscana, a inizio ottobre, ha chiesto danni al Forteto: ammonta a cinque milioni di euro, secondo il calcolo dei legali, il "danno d’immagine" patito dall’ente per le condotte, accertate in maniera irrevocabile dalla giustizia, di nove condannati per abusi sessuali su minori e maltrattamenti: Rodolfo Fiesoli, Francesco Bacci, Maria Angela Bocchino, Mariella Consorti, Marida Giorgi, Luigi Serpi, Daniela e Maria Francesca Tardani, Elena Maria Tempestini e Mauro Vannucchi. Oltre al ricorso, firmato dall’avvocatura regionale, la Regione Toscana chiede indietro anche circa 50mila euro di contributi erogati, tra il 2004 e il 2010, per progetti e iniziative di quello che sembrava un modello educativo e invece si è rivelato uno dei più grossi scandali mai avvenuti nel nostro territorio. Sempre a ottobre lo Stato ha riconosciuto davanti alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo di aver violato i diritti di sette persone che furono negli anni affidate alla comunità di Fiesoli e ha proposto il versamento a ciascuna vittima di 35.200 euro per danni morali e 2mila per le spese legali.

Pietro Mecarozzi