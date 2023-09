Forteto, la Camera dice sì alla ricostituzione della commissione d’inchiesta

Roma, 7 settembre 2023 - Via libera della Camera alla ricostituzione in questa legislatura della commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti al Forteto. I voti a favore sono stati 226, nessun contrario, sei gli astenuti (di AVS).

Il testo ora passa al Senato. La commissione era stata costituita nella precedente legislatura, ma con lo scioglimento delle Camere non aveva ultimato i propri lavori e approvato la relazione conclusiva. Ha il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.