Forteto, il sindaco di Vicchio: “Scarcerare Fiesoli riacutizza ferite ancora aperte"

Filippo Carlà Campa

Firenze, 2 marzo 2023 - Rodolfo Fiesoli, il fondatore della comunità del Forteto in Mugello, condannato in via definitiva a 14 anni e 10 mesi di carcere per violenza sessuale e maltrattamenti, è stato scarcerato e posto in detenzione domiciliare a causa delle sue condizioni di salute "incompatibili" con la reclusione in un penitenziario. È quanto disposto dal tribunale di sorveglianza di Venezia. Fiesoli è stato trasferimento in una rsa nel padovano.



Alla notizia sulla scarcerazione di Rodolfo Fiesoli è intervenuto con una dichiarazione il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa: “C'è una sentenza su quella drammatica vicenda delle responsabilità accertate e condannati – ha detto il primo cittadino del Comune mugellano -. Come Amministrazione comunale siamo sempre stati impegnati nella ricerca della verità, con vicinanza, solidarietà e sostegno alle vittime”.



Era il 6 novembre del 2019 quando divenne definitiva la condanna per Rodolfo Fiesoli, oggi 82enne, il 'profeta' e fondatore della comunità Il Forteto per minori disagiati a Vicchio del Mugello, in provincia di Firenze, al centro di una vicenda di maltrattamenti e abusi. La quarta sezione penale della Cassazione aveva rigettato il ricorso di Fiesoli, contro la condanna nell'appello bis a Firenze, il 26 ottobre dello scorso anno, a 14 anni e dieci mesi. Definitiva anche la condanna a 6 anni e quattro mesi per Daniela Tardani, una delle madri affidatarie. Il caso era approdato in Cassazione il 22 dicembre 2017, in quella occasione la Suprema Corte aveva confermato la responsabilità penale di Fiesoli, rinviando ad un appello bis per la rivalutazione di un singolo capo di imputazione. Dopo quella sentenza, il 'guru' venne arrestato, ma poi rilasciato perché la condanna non era ancora definitiva. Con la sentenza, Fiesoli è entrato in carcere, dove è rimasto fino a questo momento, quando appunto è stata disposta la scarcerazione per motivi di salute. “Non entro nel merito del provvedimento di scarcerazione del Tribunale per motivi di salute, che è previsto dalla legge – ha precisato il sindaco del Comune di Vicchio, Filippo Carlà Campa - ma questo provvedimento sono convinto darà ulteriore turbamento alle vittime e a tutti coloro che hanno sofferto”. Una scarcerazione che, come ha sottolineato il primo cittadino del Comune mugellano: “Riacutizzerà ferite profonde e ancora aperte, e dolore”.

Maurizio Costanzo