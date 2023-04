Forteto, il nodo dei risarcimenti Il governo rimane in silenzio

Nessuna risposta da parte del Governo, che entro lo scorso 17 Aprile doveva formulare al Tribunale di Genova una proposta di risarcimento, in sede civile, per due delle vittime collocate al Forteto dal Tribunale dei Minorenni di Firenze. Le prime di un nutrito gruppo rimasto fino ad ora fuori dal processo principale. La giudice Emanuela Giordano aveva invitato la presidenza del Consiglio dei Ministri (per le responsabilità del tribunale dei minorenni) ed il comune di Vicchio (per quelle dei servizi sociali) a formulare entro il 17 Aprile una proposta di risarcimento. Ma, se il sindaco di Vicchio è andato a Genova portando la proposta di un contributo per 5 mila e 10 mila euro, l’avvocatura dello Stato non ha ricevuto risposta dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e non ha quindi potuto formulare nessuna proposta. E ora si è in attesa di una decisione del tribunale; che potrebbe decidere di indicare una nuova scadenza. Eppure Fratelli d’Italia, maggior azionista del Governo, ha sempre seguito con attenzione la vicenda Forteto, assumendo posizioni forti in sostegno alle vittime.

Il presidente dell’associazione delle vittime, Sergio Pietracito, afferma: "Servirebbe un atto di coraggio e di coerenza da parte di chi ora è al Governo. Questi risarcimenti colmerebbero il gap che si è creato in questi anni tra le vittime. Spero che questa mancanza di comunicazione tra l’avvocatura dello Stato ed il Governo sia dovuta ad un ritardo per una ricerca di una soluzione da parte dell’ esecutivo, che includa tutte le vittime: sia gli ex minori, sia le persone che sono state sfruttate lavorando gratis per decenni; o ancora i genitori biologici che sono stati incarcerati ingiustamente"

"Ho voluto – afferma il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa – dare prova della vicinanza e dell’attenzione del Comune che rappresento nei confronti delle vittime proponendo un contributo di solidarietà. La latitanza del Governo di centrodestra fa pensare, quando era all’opposizione ha cavalcato molto la vicenda".

Nicola Di Renzone