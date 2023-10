Forteto, svolta alla Corte europea. L’Italia ammette la colpa: "Risarciremo sette vittime"

Firenze, 20 ottobre 2023 – Caso Forteto, l’Italia fa mea culpa. Lo Stato ha riconosciuto davanti alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo di aver violato i diritti di sette persone che furono neg li anni affidate alla comunità del “profeta“ Fiesoli e ha proposto il versamento a ciascuna vittima di 35.200 euro per danni morali e 2mila per le spese legali.

"La decisione della Corte europea dei diritti umani, che ha accettato la dichiarazione del governo, segna un passaggio senza precedenti nella storia giudiziaria che coinvolge gli adulti e le adulte che furono collocati, bambini, a Il Forteto", hanno detto gli avvocati Federico Di Salvo e Maria Letizia D’Urzo. "Nel ricorrere a Strasburgo le 7 persone, su cui abbiamo chiesto di mantenere l’anonimato, hanno sostenuto che sono state vittime di tortura, di trattamenti inumani o degradanti per il solo fatto di essere stati collocati al Forteto, e che questo ha comportato anche una violazione del loro diritto alla vita privata e familiare", evidenziano i due legali.

"Inoltre nel ricorso abbiamo denunciato che quanto queste persone hanno subito è dovuto al fatto che lo Stato, dopo la condanna della Corte di Strasburgo nel 2000 sempre per dei fatti che coinvolgevano il Forteto, avrebbe dovuto vigilare e impedire altre violazioni e dunque affidare ad altri i minorenni che erano nella comunità e non inviarci altri bambini", hanno aggiunto gli avvocati Di Salvo e D’Urzo. Quest’ultima decisione della Cedu arriva dopo che la stessa ha accettato un accordo, senza ammissione per le violazioni, tra lo Stato e l’avvocato Marchese per un’altra vittima del Forteto, e rigettato più di 10 ricorsi presentati dal legale a nome di persone che affermano di aver subito le stesse violazioni nella comunità.

Giuseppe Aversa, il minore il cui caso portò alla prima condanna della Cedu, commenta: "Siamo molto contenti di questa decisione. Lo Stato Italiano riconosce il “maltrattamento istituzionale” avvenuto al Forteto. Un ulteriore piccolo pezzo di giustizia anche nei confronti di tutti quei minori che sono stati collocati e abbandonati dallo Stato ma che non sono rientrati per varie ragioni all’interno del processo penale. Speriamo che la commissione d’inchiesta che verrà ne prenda atto per apportare le modifiche necessarie al sistema affinché storie come la nostra non si ripetano più".