Forteto, via libera alla commissione bicamerale d’inchiesta

Firenze, 5 marzo 2024 – È stato approvato all'unanimità in Commissione Giustizia del Senato il ddl che istituisce nuovamente la commissione bicamerale d'inchiesta sul Forteto.

"Il Parlamento – sottolinea in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli – potrà così continuare a indagare sugli abusi sui minori, sulle violenze e sulle responsabilità politico-istituzionali di questa vicenda di abusi, soprusi, violenze materiali e istituzionali: non mi stancherò mai di lavorare per la verità".

"Noi siamo convinti e orgogliosi – prosegue Donzelli – di istituire questa Commissione perché vogliamo dire alle vittime che lo Stato c'è ed è l'ora che si assuma le sue responsabilità, facendo tutto ciò che è possibile per trovare la verità su questa orrenda vicenda. Sarà sempre troppo tardi rispetto a come e quanto la politica poteva e doveva aprire gli occhi e intervenire, ma questo oggi non può essere un alibi. Il Forteto ha potuto godere per 50 anni di un'enorme rete di connivenze e porta un'eredità negativa pesante su cui dev'essere fatta chiarezza. Nella precedente legislatura una Commissione d'inchiesta sul Forteto ha fatto un importante lavoro, ma oggi serve di più. Il nostro compito è recuperare lo spirito di collaborazione bipartisan che ha animato le due commissioni d'inchiesta del Consiglio regionale della Toscana. Ora che siamo maggioranza vogliamo andare fino in fondo e sentiamo la responsabilità ancora più forte".

“Con fermezza ribadiamo che lo Stato c’è a favore ed in tutela di tutte le vittime". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Riprendendo il lavoro iniziato la scorsa legislatura, riteniamo doveroso chiarire, dopo oltre 40 anni di connivenze politiche e di omertà, le dinamiche di una vicenda su cui anche la Corte europea dei diritti umani ha già condannato l'Italia a risarcire una delle vittime", conclude.