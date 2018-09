Firenze, 11 settembre 2018 - Il Senato dice sì all'unanimità alla commissione d'inchiesta bicamerale sui fatti del Forteto, la comunità in provincia di Firenze nella quale furono commessi abusi sessuali su minori. Il disegno di legge passa a Roma con 266 sì e nessun voto contrario. "Sono convinto e lo auspico di tutto cuore che la costituenda Commissione d'inchiesta parlamentare riuscirà a chiarire le tante vicende tuttora colpevolmente oscure, legate alla sconvolgente vicenda della comunità mugellana", dice Jacopo Alberti, consigliere regionale della Lega, già membro della Commissione d'indagine sul Forteto dell'Assemblea della Toscana.

"Dopo anni di silenzio, il caso del Forteto è ancora una ferita aperta. È necessario accertare tutte quelle responsabilità rimaste nell'ombra attraverso l'istituzione di un'apposita commissione parlamentare di inchiesta che consentirebbe di far luce sulla terribile vicenda legata alla comunità del Forteto. Un luogo dove per 30 anni sono stati accolti minori in affidamento da famiglie con gravi problemi e dove sono stati commessi gravi abusi sessuali e violenze su minori", dice il senatore di Fratelli d'Italia Filippo La Pietra.

Per il caso del Forteto uno degli esponenti di spicco, Rdolfo Fiesoli, era stato condannato a quindici anni e dieci mesi.