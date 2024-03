Foro Boario Al via la riqualificazione. Tre milioni di euro e un’anima green

Tra pochi mesi la grande area del Foro Boario, a Borgo San Lorenzo, diventerà un cantiere. Partono infatti i lavori di riqualificazione, ed è un lavoro atteso da tempo, perché la zona è tra le preferite dai borghigiani per le passeggiate, e d’estate si riempie di eventi, fiere e feste. Saranno lavori di rilievo, per un costo complessivo di tre milioni di euro. E per dare maggiore ordine agli spazi, si è previsto perfino un nuovo tracciato della strada che collega il centro con la SR 302 Faentina: non taglierà in due l’area ma sarà spostata lateralmente. Questo, salvo manifestazioni di particolare rilievo, eviterà di dover chiudere la strada. Quando via Caduti di Montelungo è chiusa, ne risente tutta la circolazione del centro borghigiano. E proprio per diminuire i disagi, ha spiegato l’amministrazione comunale, si è deciso di fare i lavori di spostamento della strada nel periodo estivo, quando le scuole sono chiuse e la pressione del traffico è minore. Poi le strutture: se il grande e fatiscente capannone di plastica è già stato da tempo demolito, si faranno ex-novo anche i locali per cucina e bar, oltre ai servizi. Non si metterà mano invece, per il momento, al grande capannone ex-Aiazzi, all’ingresso del Foro Boario: mancano i fondi per ristrutturarlo. Tutto il resto dell’area sarà riqualificato: previsti percorsi pedonali, aree verdi e attrezzature per svago e tempo libero per giovani e anziani, compreso un campo sportivo polifunzionale. Mentre si sta ancora valutando se e come collocare una nuova pista di pattinaggio. Sarà rimosso anche il vecchio palco. La disposizione degli spazi non ha poi certamente dimenticato l’esigenza dei parcheggi. Rispetto al previsto i tempi di effettuazione delle opere hanno subito qualche mese di ritardo, ma si conta di iniziare a giugno, con la strada, e con una durata dei lavori prevista in sei mesi. Infine le aziende che rimetteranno a nuovo il Foro Boario borghigiano. Tutte mugellane: la "Berti Sisto" di Firenzuola, che si occuperà della strada; il nuovo edificio multifunzionale, con riqualificazione delle aree esterne, è affidato alla "E.L." di Barberino di Mugello. Mentre la realizzazione dell’area verde è affidata alla ditta "Società Italiana Costruzioni Strade" di Scarperia e San Piero.

Paolo Guidotti