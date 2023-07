Formazione, bandi e professionalità Alleanza fra università e Alia nel nome di cultura e tecnologia

L’Università di Firenze ed Alia Multiutility Toscana insieme per la sostenibilità ambientale. Presentato l’accordo, siglato in rettorato, che prevede l’impegno congiunto in attività di formazione, ricerca e sviluppo tecnologico in materia di gestione dei rifiuti e sostenibilità. L’intesa avrà la durata di 5 anni. La rettrice, Alessandra Petrucci e il presidente di Alia, Lorenzo Perra, hanno illustrato i dettagli dell’intesa: i soggetti firmatari lavoreranno insieme a azioni e campagne di educazione ambientale rivolte agli oltre 50mila scritti alla comunità universitaria. Condivideranno, inoltre, le rispettive competenze. L’alleanza prevede anche consulenze tecnico scientifiche focalizzate su specifici temi, la partecipazione congiunta a bandi e programmi regionali, nazionali, europei e internazionali. L’alleanza prevede, infine, una sinergia anche nella promozione di attività di cultura scientifica e tecnologica del territorio, oltre che di conferenze, dibattiti, seminari e workshop.