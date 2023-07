Forlani e l’asse con Spadolini per il Paese

Cosimo

La situazione ora è diversa ben più drammatica. Il Presidente ha una intuizione e si rivolge a Forlani: "La DC voterebbe un governo Spadolini?", ovvero guidato dal segretario del Partito Repubblicano, che contava solo sul 3% dei voti degli italiani. Risposta di Forlani – come mi confidò Spadolini pochi giorni dopo –: "È il solo non democristiano che siamo disposti a votare". Era l’atteso passo indietro della DC, il partito di maggioranza relativa presente in Parlamento con oltre il 35% dei seggi. Era fatta. Pertini ben comprese che davanti al sostegno della Democrazia Cristiana i partiti laici – socialisti, socialdemocratici e liberali, oltre ai repubblicani – non potevano negare il loro appoggio. La stessa opposizione del Partito Comunista di Berlinguer sarebbe stata meno rigida, a fronte del primo governo a guida non democristiana nella storia della Repubblica. Pertini, pur davanti ad una svolta "storica", non ritenne necessario procedere alle consultazioni: gli erano sufficienti le parole di Forlani ed aveva ragione. Nacque un governo a maggioranza ben definita, il "Pentapartito" (Dc-Psi-Psdi-Pri-Pli) guidato appunto da Giovanni Spadolini, il "segretario fiorentino", come lo aveva definito Indro Montanelli evocando Niccolò Machiavelli. Quel "governo delle emergenze", in poco più di un anno, sciolse la Loggia P2, segnò il ritorno dello Stato nei confronti del terrorismo, ridusse al 16% l’inflazione, ricollocò in modo adeguato l’Italia nello scenario internazionale. Arnaldo Forlani, fraterno amico di Spadolini, come sa bene il suo "delfino" Pier Ferdinando Casini, aveva anteposto l’interesse del Paese a quello del Partito.