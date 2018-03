Firenze, 26 marzo 2018 - Sono un patrimonio di biodiversità straordinario. E in Toscana coprono il 50% del territorio. Si tratta di boschi e foreste, per i quali la Regione ha fatto il punto in un convegno. "Ho firmato la nuova legge sulle politiche forestali - dice il presidente della Regione Enrico Rossi - Una risorsa, questa, cresciuta molto negli ultimi anni, fondamentale per l'assetto idrogeologico della Toscana e capace di produrre anche un impatto economico sui territori. Con la nuova legge regionale, vogliamo contrastare abbandono ed inselvatichimento". Rossi è intervenuto assieme all'assessore ad Agricoltura e Foreste, Marco Remaschi.

"Il coinvolgimento delle categorie e degli operatori - dice poi Rossi - deve avvenire a partire dai 100 mila ettari di proprieta' pubblica per i quali gli enti interessati, dall'Ente Terre toscane alle Comunità montane, potranno presentare un piano di coltivazione". "Dobbiamo inoltre aumentare gli operatori forestali. I 350 di oggi sono troppo pochi. Dobbiamo arrivare almeno a 500 addetti. Nei prossimi mesi, stileremo un piano strutturale sui boschi toscani. Valuteremo se le risorse vanno del prossimo settennato dei fondi comunitari ed aiuteremo in particolare le imprese gia' dinamiche e produttive".