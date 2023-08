Forestali in presidio davanti all’Anci "Noi una presenza fondamentale Ora rinnovo del contratto integrativo"

Oggi dalle 10 alle 12 davanti alla sede Anci in viale Giovine Italia, si terrà la manifestazione di protesta degli operai forestali, che insieme a Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil chiedono il rinnovo dell’integrativo regionale per il quale sono in mobilitazione da settimane (foto). Spiegano le tre sigle sindacali: "I lavoratori forestali sono quelli che attraverso la gestione del demanio forestale sono il primo e indispensabile presidio contro il dissesto idrogeologico, sono quelli che numericamente si sono dimezzati in pochi anni, quelli che sono utilizzati dalla politica che li amministra come appaltatori in qualsiasi ambito".