Forconi, ennesimo ciak: "Imparo ancora dai giovani"

Da "Amici miei" a "Berlinguer ti voglio bene", con quella frase divenuta mitica, nel circolo Arci: "Basta con la tombola! Sospensione di’ ricreativo, principia a avviare i’ culturale! Tema del dibattito: ‘Pòle la donna permettisi di pareggiare co’ l’omo? No! S’apre i’ dibattito!". Una battuta che oggi probabilmente non si potrebbe fare. Ma rispecchia quel mondo, quelle case del popolo, quegli anni: e l’umorismo ruvido e ruspante di quel film commuove ancora.

Da allora, per Sergio Forconi, è stato mezzo secolo di carriera. Film con Francesco Nuti, con Benvenuti, con Pieraccioni, fino al "Pinocchio" di Matteo Garrone e alla serie "The New Pope" di Paolo Sorrentino. Ma lui non ha mai perduto il dono più grande: la semplicità. Le sue origini, una famiglia contadina, gli inizi alla casa del popolo di Grassina. Ideali politici che non ha mai sconfessato. "Berlinguer ti voglio bene" è un titolo epocale. Un titolo col nome di un sentimento.

E lei, a chi vuole più bene, fra i suoi compagni di cinema?

"Ad Alessandro Benvenuti, con cui ho fatto ‘Zitti e Mosca’; a Leonardo Pieraccioni, con cui ho fatto ‘I laureati’ e ‘Il ciclone’, e che ho amato quasi come un figlio. A Roberto Benigni e a Giuseppe Bertolucci, il regista di ‘Berlinguer ti voglio bene’. A Luca Manfredi, il regista con cui ho girato ‘Grazie di tutto’ e ‘Un posto tranquillo’ con Lino Banfi: Manfredi è un gran signore. E voglio bene a Massimo Ceccherini, che è una persona di gran cuore, vera".

A proposito di cuore. Lei ha partecipato spesso a cortometraggi di giovani, regalando loro la sua esperienza...

"Mi è sempre piaciuto questo rapporto con i giovani, con registi alla prima esperienza. Spesso mi hanno chiesto con timore di partecipare al loro film, e io sono stato felice di accettare, qualche volta anche ‘in amicizia’. Non ho la pretesa di insegnare niente a nessuno. Al contrario, penso che sono io ad imparare da loro".

Fa pensare a un altro attore molto generoso con i giovani: Carlo Monni.

"Con Carlo Monni mi sono sempre sentito un fratello. Avevamo molte cose in comune: entrambi veniamo dal proletariato, dal mondo delle case del popolo. Un mondo che sta sparendo. Abbiamo sognato tutti e due un mondo migliore. E anche se non è successo, abbiamo fatto quello che potevamo, per vivere una vita degna di essere vissuta".

Adesso esce un film che la vede nel cast, "Le devianze" di Mario Mariani.

"Sì: verrà presentato venerdì 12 a La Compagnia, alle 21. Ci sono tanti bravi attori toscani: Alessandro Tassi, Cesare Bardarossa Bardaro, Marta Martini, Lorenzo Andreaggi, Luciano Casaredi, Paolo Gonfiantini, Walter Nestola... e ci sono anch’io. È il mio modo per dire, anche a me stesso, ‘buon anno’". Buon anno, Sergio. Cento di questi film.