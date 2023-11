"Fontelucente: Lavori Incompleti e Stradina Fiesolana ancora Chiusa"

I lavori di Fontelucente e l’imminente riapertura al traffico della caratteristia stradina fiesolana continuano a far discutere.

L’attenzione è richiamato sul tubo che per circa 300 metri corre in superficie per bypassare un guasto e allacciarsi all’acquedotto. Quella infatti che doveva essere una soluzione provvisoria da oltre un anno e mezzo è l’unico sistema di approvvigionamento idrico per le famiglie della zona. "Ci aspettavamo che si cogliesse l’occasione dei lavori e della chiusura della strada per interrare la tubazione. Invece – dicono da Fontelucente- si sono limitati a fissare tratti di tubo al muro.

D.G.