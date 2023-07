Fontanello di via Don Minzoni, guasto non individuato, intervento complesso in arrivo

Il guasto al fontanello di via don Minzoni non è stato ancora ripristinato. Come informa la stessa amministrazione sulle sue pagine social, infatti, nonostante diversi sopralluoghi svolti dai tecnici del Comune e di Publiacqua la perdita non è stata individuata, probabilmente a causa della sua collocazione molto in profondità. La riparazione richiederà quindi un intervento complesso e tempi purtroppo più lunghi del previsto. Continuano invece ad essere attivi gli altri tre fontanelli del territorio a Settimello, Carraia e in via del Molino.