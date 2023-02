Fontanello da record Tre milioni di litri erogati in undici anni

Quasi tre milioni di litri di acqua erogati in undici anni (dal 2011 al 2022) dal fontanello di Vicchio. Sono i dati diffusi dal Comune che, alla conclusione del progetto "EcoMugello-Acqua sfusa" dell’Unione dei Comuni, ha preso in carico direttamente il servizio tramite l’azienda Sidea Italia, che ha elaborato un report. Si apprende così che nel 2022 sono stati erogati complessivamente 166.503 litri. E che, come detto, nel periodo 2011-2022 i litri complessivi sono stati 2.817.980, generando un risparmio economico e ambientale stimato, per le famiglie che ne usufruiscono, complessivamente in 422.697 euro. E per l’ambiente nell’equivalente 456.512,76 Kg di greggio, 281.798 Kg di Co2 (gas serra), 19.725.860 litri d’acqua non consumati per la produzione di bottiglie di plastica da 1 litro (oltre a un risparmio di 225.438 euro per lo smaltimento delle bottiglie di plastica). Il tutto equivalente a 153 nuovi alberi piantati. Un progetto che aveva destato l’interesse anche di altre città italiane, alcune delle quali organizzarono sopralluoghi in Mugello.

Insomma, spiegano dal Comune: "L’acqua pubblica del fontanello buona, più gradevole grazie al sistema di Naturizzazione, soprattutto se la si consuma subito. E fa risparmiare: si acquista meno acqua in bottiglie di plastica, e quindi si riducono anche i rifiuti". Dopo la conclusione del progetto dell’Unione, in alcuni Comuni del Mugello sono stati installati fontanelli gestiti direttamente da Publiacqua. Tra questi i territori limitrofi di Barberino, Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero.

Nicola Di Renzone