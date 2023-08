Fontanelli guasti: "Già attivati per le riparazioni"

Presto gli operai saranno chiamati al lavoro a Impruneta per riparare i tanti fontanelli pubblici guasti. I tecnici comunali hanno effettuato una ricognizione su tutti i 40 punti di erogazione di acqua nel territorio imprunetino, fonte di refrigerio per cittadini e turisti. Con loro era presente anche l’assessore ai lavori pubblici Marco Canuti. "Siamo intervenuti – spiega – dopo alcune segnalazioni di cittadini che lamentavano malfunzionamenti per capire quali realmente risultano non funzionanti e intervenire". Su 40 fontanelli, 25 funzionano correttamente, dicono i tecnici, mentre per altri 15 è necessario un intervento. Probabilmente, ipotizza Canuti, in alcuni casi si sono rotti anche per atti vandalici. Tra i rubinetti che non funzionanti ormai da qualche mese, ci sono anche quelli dei giardini pubblici di via Ho Chi Minh e dello spazio verde dei Bottai. "Ci siamo da subito attivati per ripristinare il funzionamento di tutti i fontanelli presenti – dice il sindaco Riccardo Lazzerini -. Sarà nostra premura mettere a bilancio le opere che consentiranno la riattivazione di tutti i punti di approvvigionamento idrico presenti nel nostro Comune". È una risposta anche all’annosa battaglia portata avanti dai Verdi di Impruneta: con un censimento sempre aggiornato e ‘feste dell’arsione’ proclamate ironicamente ogni 15 agosto, denunciano costantemente il mancato funzionamento di fontanelli pubblici.