Fontane, rifiuti al posto dell’acqua "Saranno sistemate in settimana"

Non c’è pace per le fontane di piazza Togliatti. No funzionanti da mesi e piene di rifiuti o con un basso livello di acqua verde e maleodorante. I residenti si domandano quando saranno rimesse a posto. Perché oggettivamente non sono un bel vedere. Gli impianti cittadini sono spenti dal giugno 2022 causa siccità. Ma sono in molti a non capire come mai adesso non siano state riaccese, visto che molte hanno anche un impianto di recupero dell’acqua. Tempo addietro, la vicenda aveva anche un risvolto politico, vista l’interrogazione del consigliere di opposizione, Luca Carti.

"Il problema – disse Carti – riguarda lo stato delle due fontane, sia quelle su via Foscolo che le altre su piazza Togliatti. Purtroppo dobbiamo constatare un degrado incredibile, con sporcizia di ogni genere, tanto che noi consiglieri ci siamo sentiti in colpa per non aver segnalato lo stato dei luoghi. La manutenzione è indispensabile". L’amministrazione ha fatto sapere che le fontane di piazza Togliatti e Caboto saranno riaccese entro la settimana. Quella di via Foscolo invece è già stata riaccesa.