Fondo di solidarietà, è aperto il nuovo bando

Fondo di Solidarietà, aperto il bando per le domande. Da ieri è possibile presentare domanda per beneficiare di un contributo straordinario a integrazione del reddito a sostegno di specifiche spese documentate. Il bonus viene erogato in presenza di determinati requisiti economici e famigliari. Per quanto riguarda quelli economici, serve un valore isee pari o inferiore a 13mila euro, un patrimonio mobiliare inferiore o pari a 10mila, un valore immobiliare complessivo (non fa testo la casa di residenza) inferiore o pari a 20mila euro. Sul fronte familiare invece i bonus vengono cocessi a un nucleo familiare dove ci sia un componente disoccupato da non più di 18 mesi o iscritto nelle liste di disoccupazione da oltre 12 mesi o un componente in cassa integrazione o soggetto ad altri ammortizzatori sociali o colpiti da sospensione di lavoro derivanti dai provvedimenti del Covid-19. Completano il quadro nuclei familiari con un componente con contratto a chiamata, stagionale o libero professionista o collaborazione sportiva che abbia visto ridotta l’attività lavorativa per una percentuale pari o superiore al 30%, un nucleo familiare con un componente di età superiore a 65 anni che deve sostenere una spesa straordinaria medica o di manutenzione della prima casa e un nucleo monoparentale (in seguito ad un atto di separazione o alla mancanza di uno dei due genitori).