Fondi turistici per la Via degli Dei Il Mugello incassa, ora il progetto

di Nicola Di Renzone

Il ministero del Turismo ha approvato la proposta progettuale "Turismo slow nella Toscana de’ Medici", assegnando all’aggregazione dei Comuni di Vaglia (capofila), Poggio a Caiano, Barberino di Mugello, Carmignano, Scarperia e San Piero, Fiesole fondi per quasi 500mila euro (esattamente 484.421,75 euro) per promuovere sentieri e ‘mobilità dolce’ tra i luoghi del sito Unesco che raggruppa le Ville medicee. L’esito del bando era molto atteso.

Il progetto presentato prevede una rete che utilizzi per lo più sentieri e percorsi esistenti. Si tratterà, quindi, almeno per il Mugello, principalmente di un lavoro di valorizzazione e di piccoli brevi collegamenti fra percorsi. Si prevede, ad esempio, di utilizzare i sentieri della Via degli Dei per valorizzare il collegamento naturale tra Vaglia il parco Mediceo di Pratolino, la villa medicea di Cafaggiolo e il castello del Trebbio, visto che il noto sentiero già lambisce e collega i territori di Vaglia, Barberino e Scarperia San Piero.

Il progetto prevede anche una app che segnali a camminatori e ciclisti i siti e punti di interesse, raggiungibili anche con piccole deviazioni dal percorso, segnalate da una cartellonistica dedicata (prevista anche l’installazione di rastrelliere e stazioni di ricarica per le bici).

Per non perdere i fondi assegnati, i Comuni interessati hanno ora 120 giorni di tempo per presentare il progetto esecutivo, e dare corpo all’idea progettuale. Era stato lo stesso Ministero, nel bando, ad individuare quali fossero i Comuni potenzialmente candidabili, in che forma e per quali importi. Da qui la volontà di partecipare in forma aggregata legata al sito Unesco (anche se non tutti i comuni compresi in questo hanno avuto riconosciute le necessarie caratteristiche, ad esempio una perdita in termini di presenze turistiche). E si è arrivati quindi alla candidatura di Vaglia, Poggio a Caiano, Barberino di Mugello, Carmignano, Scarperia e San Piero, Fiesole. Secondo quanto approvato lo scorso 24 agosto dal consiglio comunale di Vaglia, che è Comune capofila, il progetto intende infatti unire "Il valore culturale dell’insieme delle ville medicee con i nuovi stili di vita, che prestano attenzione alla sostenibilità e al benessere, ormai ampiamente adottati anche nella pratica turistica". Creando sinergia con il prodotto "turismo sportivo" e connettendosi con la Rete dei cammini regionale, con la Rete escursionistica, con il sistema delle Ciclovie nazionali e regionali". Rimane adesso da vedere quali saranno il progetto esecutivo e gli interventi conseguenti.