Fondi regionali per le imprese Bando in arrivo

Via libera al bando per i contributi alle imprese agricole che hanno subito danni con l’alluvione di metà maggio fra Firenzuola, Marradi, Londa e Palazzuolo sul Senio. Il il Consiglio dei ministri ha decretato lo stato di emergenza e la giunta regionale ha stanziato risorse per oltre 2 milioni. Proprio la giunta approva ora una delibera proposta dalla vicepresidente Stefania Saccardi, con la quale vengono definiti i criteri e gli indirizzi dell’avviso che consentirà alle imprese di accedere alle risorse. Della misura, infatti, potranno beneficiare quelle imprese agricole che hanno subito un danno alle strutture e alle infrastrutture pari ad almeno il 30% della produzione lorda vendibile. Il contributo per le ditte ammesse al finanziamento varierà da un minimo di 5.000 a un massimo di 200.000 euro. Il bando uscirà a breve.