Fondi Pnrr, migranti e tunnel dell’Av Salvini e Giani tra sorrisi e duelli

Gilet giallo e casco bianco. Sulla spianata del maxi cantiere i colori del ministro Matteo Salvini e del governatore Eugenio Giani erano gli stessi. Il primo in arrivo da Roma per un 25 aprile dalla compagna Francesca Verdini, il secondo di ritorno da New York dove è stato a rappresentare la Toscana al museo Garibaldi Meucci di Staten Island. Ma dopo stretta di mano e sorrisi i colori sono tornati quelli di partito. Interrompendo il feeling quasi su tutto, tranne che su Tav e A1. A partire dal Franchi. "Se si può recuperare - dice Giani - dobbiamo fare tutto il possibile. So che ci sono atteggiamenti costruttivi da esponenti di governo, e spero che tutti insieme, Comune, Regione e governo, si possa far capire che in questo caso non si va a intervenire su uno stadio, ma su un’opera pubblica importante. Se venissero a mancare 50 milioni, con quei 125-130 milioni garantiti si può ridimensionare un po’ il progetto". "Avere stadi nuovi, più moderni e sicuri - replica Salvini - non interessa solo ai tifosi ma a tutto il Paese, ma visto che saranno di società private è giusto che le paghino i privati". Stesso copione sul Cpr. "Se non c’è una riforma, secondo me è inopportuno che vengano fatti in Toscana" spiega Giani. "Avere i Cpr - dice Salvini - non significa fare un favore a Salvini, ma qualcosa che serve alla sicurezza, se non hai dei centri dove raccogliere clandestini che delinquono, è un problema per i cittadini, non per la politica". E sulla moschea sotto sfratto: "Se uno occupa abusivamente un immobile altrui senza titolo deve smettere di farlo. Buon lavoro al sindaco per trovare soluzioni". I due si rinfileranno gilet e casco a giugno per il via agli scavi Tav. E forse un nuovo sorriso. "I lavori - dice Giani - stanno andando molto bene. Se c’è poi il supporto del ministero ancora meglio".