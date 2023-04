Fondi per lo stadio Renzi scatenato "Nardella fermati o vai nel muro"

di Ilaria Ulivelli

Matteo Renzi è in gran forma. Forse euforizzato dal progetto del suo quotidiano, il Riformista, che dirige, ma anche dal ballo del Terzo polo. Si riapre la stagione dei valzer tra i due leader: Calenda ammette di aver fatto un errore, il senatore fiorentino si limita a dire che spera "si possa fare quello che abbiamo deciso ormai sei mesi fa, prendendo 2,5 milioni di voti degli italiani".

Messa da parte la politica nazionale, in piazza della Signoria, convoca i giornalisti per prendere a picconate il sindaco proprio sotto ’casa’. Dario Nardella non risponde. Ma Renzi ha la lingua sciolta. Gli chiede un appuntamento per parlare di queste cose. E lo stesso farà con la premier Meloni. Mette il primo cittadino sull’avviso che "andrà a sbattere contro un muro se non si ferma". Perché i soldi del Pnrr che l’Europa non ha concesso per il restyling dello stadio Artemio Franchi non arriveranno neppure dallo Stato. "Perché mai si dovrebbero finanziare gli stadi con i soldi pubblici?". In realtà non lo sa nessuno se quei 55 milioni negati da Lady Pnrr Céline Gauer il governo ha intenzione di tirarli fuori. "A sentire Salvini non pare proprio". A Renzi scappa, si fa per dire, anche una battuta sul leader leghista, anche lui ieri a Firenze per un sopralluogo alle aree di cantiere per il potenziamento della A1, ndr. "Mi ha mandato un messagino dicendomi che era a Rignano", sorride, come a dire che c’è confidenza tra i due Mattei. Ma non è finita perché per Renzi al Franchi non dovrebbero arrivare neppure i 95 milioni finanziati dal ministero della Cultura. "Che devono servire per gli Uffizi, per l’Opificio delle Pietre dure...", allunga poi l’elenco. Stop. Gli stadi per Renzi devono essere realizzati dai privati. Motivo per cui il sindaco Nardella si dovrebbe fermare. "E’ un anno che glielo dico, non va bene mettere soldi pubblici sullo stadio". Batte e ribatte sul dente che duole.

Il leader di Italia viva chiede un ritorno al passato, al 2019, al progetto firmato dall’architetto Marco Casamonti che prevedeva l’abbattimento delle curve, salvaguardando pensilina, scale elicoidali e torre di Maratona. Essendo in vena, gli scappa da ridere sul monumento Franchi e ironizza sul fatto che qualche turista sia mai venuto a Firenze per vedere la curva ferrovia.

L’ex premier indica un’exit strategy politica che, in un primo momento, non chiamerebbe in causa il patron della Fiorentina Rocco Commisso. Anche se poi dovrebbe essere lui a realizzare lo stadio, con i suoi soldi. La strategia è la seguente. Non far valere il vincolo della soprintendenza per tirar giù le curve. Cosa per la quale, secondo lui, potrebbe bastare anche l’emendamento Renzi al decreto Semplificazioni, il cosiddetto ’sblocca stadi’, "ma sia mai che non piace per il nome", "ne possiamo presentare un altro in Senato", e "vedremo come voteranno Fdi e la Lega", dice. Con lui ci sono il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, la consigliera Iv in Palazzo Vecchio Barbara Felleca, la senatrice di Iv-Azione, Raffaella Paita. Proprio lei sottolinea che non si risolverà il problema "sostituendo i fondi europei con quelli nazionali".

Il sunto: Renzi vuol dare le carte in questa partita. Per questo chiede che Nardella e Meloni lo ascoltino. Che mettano i 55 milioni dell’Europa sul progetto dei Lupi di Toscana per le case popolari. E che si buttino giù le curve per far fare a Commisso lo stadio che vuole. Sembra facile. Ma...