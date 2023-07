Fondi di sostegno alle piccole imprese Incontro sul bando

Il progetto "Montagna fiorentina" entra nel vivo grazie al bando per il sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei Comuni di Londa e San Godenzo attraverso l’offerta di servizi e la sostenibilità ambientale. Si tratta di un importante passaggio, possibile grazie ai finanziamenti europei NextGenerationEU e del Pnrr Cultura, che segue numerosi incontri che hanno visto coinvolti cittadini, imprese e associazioni locali. Il bando verrà illustrato nel dettaglio domani alle 21.30 allo Chalet del Lago a Londa con un evento aperto a tutti.

Le imprese profit e non profit con sede a Londa e San Godenzo, e quelle interessate ad insediarvisi (già costituite con sede altrove o in fase di costituzione), che saranno selezionate potranno accedere ad aiuti statali finalizzati ad investimenti per un totale di più di un milione di euro (massimo 75.000 euro per ogni impresa).