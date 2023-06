Fondazione Santa Nuova, 100 persone alla cena di beneficenza

Firenze, 22 giugno 2023 – Cento persone hanno partecipato ieri sera alla "Charity Dinner" organizzata dalla Fondazione Santa Maria Nuova per il 735° anniversario dell'Ospedale di Santa Maria Nuova nel giardino di Palazzo Budini Gattai a Firenze. L'iniziativa ha permesso di raccogliere fondi a favore della Fondazione, per sostenere la sua opera di sostegno all’Ausl Toscana Centro per i progetti sanitari e di tutela e valorizzazione dell'inestimabile patrimonio storico-artistico dei suoi 13 ospedali. Tra i partecipanti il governatore della Toscana Eugenio Giani, l'assessore al Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro, i consiglieri regionali Cristina Giachi e Andrea Vannucci, il consigliere Federico Gelli, responsabile direzione Sanità della Regione Toscana, Valerio Mari della Asl Toscana Centro, Marco Nerattini direttore Società della Salute di Firenze. “La grande partecipazione alla serata conferma la generosità dei fiorentini e il sentimento di affetto che lega la città all'Ospedale di Santa Maria Nuova: centro di eccellenza sanitaria ma anche luogo di storia, di arte e di cultura, da sostenere e valorizzare” dice Giancarlo Landini, presidente della Fondazione Santa Maria Nuova. Come location di quest'anno è stato scelto Palazzo Budini Gattai. A presentare la serata Veronica Bellandi Bulgarini di Radio Toscana.