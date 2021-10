Firenze, 19 ottobre 2021 - La procura di Firenze ha chiuso le indagini sulla fondazione Open. Tra gli undici indagati, c'è Matteo Renzi, accusato di finanziamento illecito ai partiti con Maria Elena Boschi e l'imprenditore Marco Carrai. Per il deputato Pd Luca Lotti ci sono invece accuse di corruzione per l'esercizio delle funzioni (in concorso con l'avvocato Alberto Bianchi) relative ad alcuni contributi elargiti da alcune società tra cui Toto costruzioni e il colosso American Tobacco. All'imprenditore Patrizio Donnini contestato l'autoriciclaggio. Contestato il finanziamento illecito anche all'imprenditore Riccardo Maestrelli.

Stefano Brogioni