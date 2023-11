Fondazione Fratini per gli alluvionati

Una serata di beneficenza per realizzare due nuovi obiettivi. Si è svolto, a Palazzo Gondi, il charity party organizzato dalla Fondazione Fiorenzo Fratini che ha visto la partecipazione di 280 persone. Durante la serata sono stati raccolti 80mila euro: di questi, parte sono destinati all’acquisto di un’autovettura adattata in modo particolare per Andrea Papi, che ha perso parte dell’arto inferiore destro a causa di un incidente stradale, e la restante parte per sostenere le persone, le famiglie e le piccole realtà produttive di Campi Bisenzio colpite dall’alluvione di inizio novembre. Durante la serata, presentata da Anna Maria Tossani e Veronica Bellandi Bulgari, sono intervenuti, tra gli altri, in rappresentanza delle istituzioni: Eugenio Giani presidente della Regione, Dario Nardella sindaco di Firenze, Sara Funaro, assessora al Welfare del Comune. L’evento è stato accompagnato dalla musica selezionata dal dj Enrico Tagliaferri e dai giochi di prestigio di Francesco Micheloni.