Fondazione Don Gnocchi onlus. L’ex ministra dell’Università Messa è la nuova direttrice scientifica

L’ex ministra dell’Università Maria Cristina Messa è la nuova direttrice scientifica della Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus. Messa, che è professoressa ordinaria di Diagnostica per immagini e radioterapia all’Università di Milano-Bicocca, dove è stata rettrice dal 2013 al 2019, prende il posto di Eugenio Guglielminelli, dal novembre scorso rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, che ha ricevuto i ringraziamenti del presidente don Vincenzo Brabante. "Ringrazio la Fondazione per l’incarico che mi è stato affidato - ha scritto l’ex vicepresidente del Cnr Messa nel messaggio di saluto ai ricercatori e agli operatori del Don Gnocchi -. L’integrazione tra ricerca, innovazione e assistenza è fondamentale per il continuo miglioramento delle cure, solo così possiamo creare un ponte solido tra la conoscenza delle basi della malattia e la comprensione e la cura delle persone. Il miglioramento delle cure è avvenuto in maniera rapida e rilevante nella medicina riabilitativa, che oggi offre una possibilità di cura e di qualità di vita impensabile solo qualche anno fa".