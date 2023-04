Fondazione Cr Firenze lancia il bando per selezionare sei realtà no profit e guidarle nelle raccolte fondi online

Una grande opportunità per far crescere nuovi servizi sociali, coinvolgendo intere comunità: torna il bando ’Social Crowdfunders’, quest’anno alla settima edizione, all’interno del progetto ’Siamosolidali’ di Fondazione CR Firenze, per accompagnare le realtà del Terzo Settore nel lancio di campagne di crowdfunding. Dal 2016 sono 36 i progetti sostenuti grazie a questa iniziativa che vede un raccolto di 820 ila euro tramite crowdfunding e l’attivazione di oltre 5.000 sostenitori e 150 partner coinvolti. Fondazione CR Firenze selezionerà sei organizzazioni no profit che potranno partecipare a un percorso di accompagnamento personalizzato nella progettazione e realizzazione di campagne di raccolta fondi online entro il 2024. Al raggiungimento del 50% dell’obiettivo economico prefissato, la Fondazione raddoppierà la cifra raccolta, da un minimo di 7mila fino a 10mila. Il bando è aperto fino al 5 giugno.