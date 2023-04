Fondazione Caritas Un appello alle imprese

Fondazione Solidarietà Caritas Ets Firenze è impegnata quotidianamente nell’accogliere le tante richieste della popolazione più fragile del territorio. I bisogni a cui risponde grazie al contributo dei cittadini, imprese e istituzioni sono tanti e diversificati. Solo insieme è possibile dare risposta a questi bisogni contribuendo al bene comune. Per molte imprese questo aiuto si traduce nel mettere in pratica quei modelli di impresa che rientrano nelle linee dettate dagli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità.

Come riportato sul sito www.fondazionesolidarietacaritas.itgrandi-imprese sono 10 gli obiettivi su cui Fondazione Caritas determina un impatto importante con numeri concreti. Per questo motivo Fondazione Caritas si rivolge alle imprese del territorio chiedendo loro di attivare delle collaborazioni virtuose per rispondere insieme ai bisogni della nostra comunità e costruire insieme azioni concrete.