Fondazione Balducci presenta il nuovo libro

Oggi (ore 17) alle Scuole Pie fiorentine (via Cavour 94) sarà presentato per la prima volta ’Agire la pace in tempo di guerra’ (ed. Fondazione Ernesto Balducci) a cura di Pietro Domenico Giovannoni. Con l’introduzione di Grazia Bellini, presidente della Fondazione Balducci, oltre all’autore interverrà Andrea Bigalli di Libera Toscana. Edito dalla Fondazione Ernesto Balducci, il volume curato da Pietro Domenico Giovannoni raccoglie la trascrizione delle 65 brevi riflessioni quotidiane che Balducci, a cavallo tra il 1984 e il 1985, fece nella rubrica ’I giorni’ curata per Rai Radio2 da Leda Zaccagnini. Sono ’incastonate’ in due più distese analisi del nesso pace/guerra, testi inediti: la prima risale all’ottobre del 1981, la seconda al febbraio del 1991 in due contesti diversi ovvero l’inizio della mobilitazione pacifista contro gli Euromissili nel primo caso e la Guerra del Golfo nel secondo.