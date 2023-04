Fondazione Ant, torna il progetto Melanoma per la prevenzione dei tumori della pelle Visite gratuite riservate ai residenti

Torna a Scandicci l’appuntamento con la prevenzione dei tumori della pelle grazie all’impegno di Fondazione ANT sul territorio. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di Cso Italia, del Comune di Scandicci e alla collaborazione di Croce Rossa Italiana. Le giornate di visite saranno completamente gratuite. Sono riservate ai cittadini e alle cittadine di Scandicci, saranno tre e si svolgeranno sabato 6, lunedì 15 e venerdì 19 maggio 2023 (in orario 9-13 e 14-18) presso gli Ambulatori di Croce Rossa Italiana in Via Vivaldi 2 a Scandicci.

Scandicci è davvero città della prevenzione. Da sempre sul territorio vengono organizzati eventi che permettono ai residenti di effettuare screening gratuiti per il rischio cardiovascolare, per l’ipertensione, e per altre patologie diffuse.

Questo è possibile grazie all’impegno delle associazioni di volontariato sul territorio che garantiscono assistenza ai cittadini ma anche un presidio sociale proprio su tematiche fondamentali come i corretti stili di vita. Per accedere alle 72 visite gratuite riservate ai cittadini del Comune di Scandicci prenotazioni dal 28 aprile 2023 al link: https:ant.itcosa-facciamoprevenzioneregistrazione-visite. Fondazione ANT è la più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza medica domiciliare gratuita ai malati di tumore.

Fabrizio Morviducci