Foligno, l’auto va a fuoco durante la marcia

Foligno, 3 gennaio 2024 - Paura a Foligno per l’incendio di un’auto a metano, che ha preso fuoco durante la marcia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Foligno; l’incidente è avvenuto in località Torre di Montefalco intorno alle 13,30. Per fortuna non ci sono stati feriti.