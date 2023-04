Foglio di via da Campi Bisenzio al sindacalista del Si Cobas dopo un volantinaggio ai Gigli

La questura di Firenze ha avviato il procedimento di foglio di via obbligatorio dal comune di Campi Bisenzio per il sindacalista Luca Toscano, coordinatore del Si Cobas per Prato e Firenze. A rendere pubblica la notizia è lo stesso sindacalista che parla di "attacco gravissimo alle libertà sindacali e democratiche che chiama in causa tutto il territorio". "L’attività di Luca e del Si Cobas, da anni, si concentra nel distretto tessile-moda che da Prato si estende a Campi oltre che nel comparto della logistica - afferma Si Cobas -. Entrambi sono settori ad altissimi livelli di illegalità imprenditoriale e di vero e proprio sfruttamento. Qui la sindacalizzazione e gli scioperi stanno riuscendo a riaffermare il rispetto dei Ccnl e facendo avanzare i diritti di chi lavora. Perché questo foglio di via? A chi fa comodo?". Il foglio di via arriva in seguito al volantinaggio di novembre davanti a LiuJo de I Gigli.

Barbara Berti