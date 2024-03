Focus disabilità. Il Comune c’è

Un ordine del giorno sulle "iniziative di sensibilizzazione in materia di inclusione delle persone con disabilità". Lo ha approvato all’unanimità il Consiglio Comunale di Lastra a Signa. Il documento, presentato da "Sinistra per Lastra" e dal Pd ha lo scopo di "rafforzare la promozione di una visione delle persone con disabilità incentrata sulla loro individualità non legata solo alla situazione medica". Illustrato in aula dalla consigliera Emma Bandini propone il tema del contrasto all’abilismo, inteso come qualunque forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, e sancisce l’impegno della giunta nel promuovere iniziative di sensibilizzazione in occasione del 3 dicembre, giornata per i diritti delle persone con disabilità. La consigliera Francesca Tozzi del Partito Democratico ha quindi espresso "l’importanza di coinvolgere la popolazione e le scuole in queste azioni importanti di riconoscimento di diritti umani e civili". "Abbiamo la ferma convinzione – hanno spiegato da "Sinistra per Lastra" e Pd – che si debba lavorare soprattutto sulle generazioni più giovani, perché bambini e bambine guardino ai loro compagni e compagne con disabilità come a persone che hanno diritto come chiunque altro a una vita autodeterminata, e che meritano di essere messi in condizione di raggiungere i traguardi che desiderano".

Li.Cia.