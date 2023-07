L’altro impegno

nelle scuole

L’impegno di Lorenzo Bini per diffondere la pratica del surf paralimpico non si limita all’ambito sportivo: "Da diversi anni – racconta – vado nelle scuole e incontro studenti cercando di far capire come può cambiare la vita, dopo un incidente come il mio che mi ha paralizzato quasi completamente. È un lavoro che faccio, con ragazzi normodotati, per far comprendere il valore dell’inclusione, che deve essere a 360 gradi e in ogni caso, anche dopo gli eventi più tremendi, fa ottenere soddisfazioni". Concetti e valori che Lorenzo porta pure nel suo lavoro, al Dynamo Camp, dove è istruttore e si occupa della formazione dei volontari.