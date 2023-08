Florence Folks Festival, Musica, Talk e Sagra della Melanzana

Dal 7 settembre si apre il sipario, al Manifattura Tabacchi su Florence Folks Festival, la “Festa Popolare Urbana”, curata da La Scena Muta e sponsorizzata da Sammontana. L’iniziativa, che prosegue fino al 9 settembre, è giunta all’ottava edizione: danzerà fra tradizione e contemporaneità con la musica a recitare un ruolo da protagonista assoluta. La tre giorni avrà luogo nei nuovi spazi della Factory all’interno dell’edificio polifunzionale B11. Come prime anticipazioni, confermate le presenze di due special guests internazionali quali la cantante Bia Ferreira e il producer Batida. Edizione che sarà rinnovata e ampliata da molteplici attività laboratoriali, grazie alla collaborazione con Fortezza Crew e Mira Studio. E poi: talk, libri, presentazioni e il ritorno della Sagra della Melanzana al Dopolavoro Ferroviario (davanti alla Manifattura).

Nella serata inaugurale, prevista per giovedì 7 settembre, spicca il concerto dell’artista brasiliana Bia Ferreira, cantante, autrice-compositrice, militante antirazzista e grande sostenitrice della comunità LGBTQIA+ brasiliana che definisce la sua musica “musica delle donne nere”. Le sue canzoni mescolano R&B, ballate soul, afrobeat, groove reggae o padogão bahianais. A seguire, tutti in pista con il dj set di Didje Doo, fedele al basso e all’impatto universale della musica sugli esseri umani.

L’appuntamento con Batida, previsto per venerdì 8 settembre, è a dir poco imperdibile. “È semplicemente di un altro livello per come presenta il suo spettacolo”, dice Gilles Peterson, uno dei massimi esperti del settore.

Nella stessa serata spazio a Sandro Joyeux, un artista i cui concerti sono un concentrato di energia multilingue: canta in francese, inglese, arabo e in diversi dialetti africani. Chiusura di “X Factoriana” memoria con Saeed Aman djset: dj e produttore iraniano, tra i fondatori del gruppo musicale BowLand.

Sabato 9 settembre, nella serata finale del Festival, avverrà il gradito ritorno dello scrittore Guido Catalano, che alternerà una lettura di poesie inedite e vecchi cavalli di battaglia. Si passerà poi a un altro ingrediente proveniente dal talent “X Factor”, Italians A Go-Go dj set, un format di serata nato da un’idea di Antonio Ciulla (in arte Ciulla) accompagnato da Cipo (Cecco e Cipo) e dalla loro fascinazione verso un mondo tutto italiano che, partendo dai ritmi aggressivi degli urlatori degli anni Sessanta, arriva all’indie di oggi soffermandosi in particolare su una selezione di brani anni Ottanta dal sapore italo disco.

Fine del programma con il concerto de La Nuova Pippolese. “Il pippolo” è il modo popolare dei fiorentini di chiamare il plettro e La Nuova Pippolese nasce proprio dalla voglia di celebrare la funzione sociale delle orchestre di mandolini diffuse nella prima metà del ’900 a Firenze. Info: I biglietti per gli appuntamenti di giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 settembre sono già online su https:oooh.eventseventoflorence-folks-festival.

Andrea Sciannimanico