Florence festival nel chiostro Le religioni si fanno danza

“Florence Dance Festival“ presenta due appuntamenti dell compagnia Aakash Odedra Company, nel Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella, alle 21.30.

Martedì sera è la volta di “Tu Mera Dil“, coreografia e performance di Aakash Odedra, musica di Rushil Ranjan and Abi Sampa after Nusrat Fateh Ali Khan.

Originariamente composta dalla leggenda Nusrat Fateh Ali Khan e rielaborata da Rushil Ranjan per Abi Stampa, Tu Mera Dil è un’esplorazione di Sufi Kathak: un’insieme di due ideologie - Induismo e Islam - la loro combinazione va a creare un ibrido che supera i regni delle limitazioni delle religioni fisiche. Dove Dio diventa sia aspirazione che amore con l’intenzione di diventare uno e fondersi con l’infinito.

Mercoledì va in scena “Cut“, coreografia di Russell Maliphant, e danzatore Aakash Odedra, musica Andy Cowton. Russell Maliphant creò “Cut“ usando elementi e dinamiche che erano familiari ad Aaksh per il suo background in kathak e bharatnatyam. Modellando esso in un mondo dove la luce taglia ed evidenzia il movimento.

Infine “Constellation“, coreografia di Sidi Larbi Cherkaoui, danzatore Aakash Odedra, musica: Olga Wojciechowska. L’illusione della distanza e la vicinanza che trasmettono in un cielo che appare ingannevolmente come una costante.