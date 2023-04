Flauto magico all’Aurora Mozart chiude la stagione

Una delle più note composizioni teatrali di Wolfgang Amadeus Mozart concluderà i venerdì dell’Opera portati al Teatro Aurora da Franz Moser con la sua Compagnia d’Opera italiana Firenze: è il "Flauto magico", l’opera più rappresentata del XX secolo che, questo venerid 21 aprile alle 21, sarà il sesto e ultimo appuntamento della Stagione lirica 20222023. Il Flauto magico è uno spettacolo leggero ideale per avvicinare i più piccolo all’opera: "La lirica è un patrimonio culturale dell’Italia, come la letteratura, il calcio e la pizza, e va insegnato ad amarlo fin da giovani. Spero tanto perciò che verranno tanti bambini con i loro genitori e nonni!", è l’augurio di Moser.

La storia del Flauto Magico è basata su una raccolta di fiabe, assieme con altre storie popolari. Emanuel Schikaneder, un imprenditore teatrale e amico di Mozart creò un libretto su quale ancor oggi gli esperti stanno discutendo sull’interpretazione: si dice celi molti simbolismi della massoneria, cui sembra appartenesse Mozart. "Ho vissuto a Vienna per quattro anni in un palazzo barocco, dove Mozart non soltanto si esibiva in concerti, ma dove anche c’era una grotta nella quale si ritrovavano i fratelli della massoneria. Questa grotta era la mia sala da pranzo con una bellissima vista sul parco del palazzo, nel quale feci realizzare anche un appartamento per Rudolf Nureyev, quando stava a Vienna tra il 1991 e il 1992", racconta il regista Franz Moser, che fu anche manager del celebre ballerino russo nella sua carriera meno conosciuta, quella da direttore d’orchestra. Maestra concertatrice sarà Jiney Kang con la "Tuscan chamber orchestra", regia e scene saranno dello stesso Franz Moser, i costumi di Linda Pagliai, le luci di Angelo Genova e il coro della Compagnia d’Opera Italiana Firenze. I solisti, sostenuti dal coro, saranno Filippo Pina Castiglioni (Tamino), Francesca Bruni (Pamina), Dario Giorgelè (Papageno), Angelica Lapadula (Papagena), Roberta Ceccotti (Regina della Notte), Alberto Bianchi Lanzoni (Sarastro), Rocco Sharkey (Monostatos), le tre dame Veronica Senserini, Martina Barreca e Tiziana Somigli. Lo spettacolo dura due ore e mezza circa compreso un intervallo e l’opera sarà cantata in tedesco; per comprendere il libretto e la storia, Franz Moser farà da narratore in costume d’epoca. Sarà anticipato alle 19 da una coinvolgente introduzione del professor Cesare Orselli, musicologo. Prevendita biglietti (regolare 25 euro, bambini fino a 12 anni gratis) www.musictick.com o al bar dell’Aurora, via San Bartolo in Tuto 1. Per informazioni: telefono 3408119192 e [email protected]