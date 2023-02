Flashmob per le donne iraniane in piazza Santa Croce "Liberi i prigionieri politici"

Manifestazione delle donne iraniane contro le violenze del regime islamico in Iran in piazza Santa Croce, presenti il sindaco Dario Nardella e gli assessori Sara Funaro e Benedetta Albanese. Il flashmob a cui l’amministrazione comunale ha aderito convinta fa seguito alla grande mobilitazione internazionale contro la violazione dei diritti civili messa in atto dal regime di Teheran con la violenta repressione, con numerose condanne a morte, delle proteste a seguito dell’uccisione da parte della polizia morale della ventiduenne Mahsa Amini, arrestata per aver indossato male il velo, e della repressione violenta delle successive lotte che hanno provocato la morte di Hadis Najafi, ventenne diventata simbolo del dissenso.