Flash mob delle donne per le donne

Al grido "Donna Vita Libertà" il Coordinamento Donne Spi Cgil Lega Campi Bisenzio ha organizzato un flash mob nella Giornata delle donne. Un nutrito gruppo di campigiani ha preso parte all’iniziativa per dire basta a discriminazione e punizioni che stanno subendo le donne in Iran e in altre parti del mondo ma anche per rivendicare uno spazio civile a molte donne italiane costrette a scegliere una vita dura e senza prospettive. Con l’iniziativa, inoltre, si è voluto ribadire il no alla guerra in Ucraina e in altre zone del mondo. Donne & Pace è anche il tema dell’iniziativa, sempre del Coordinamento, in programma domani alle 18 all’Arci Rinascita. "Letture e musica" è il titolo dell’incontro di presentazione di "Ero una volta una maestra", racconto autobiografico di Anna Maria Guideri, a seguire "La musica per un mondo migliore" a cura della Scuola di Musica.