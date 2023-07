Fitness e giochi, in arrivo sei nuove aree

Sei nuove aree attrezzate nel comune di Vicchio. Si tratta di una "Area Fitness" che sorgerà nella zona adiacente alla piscina e ai campi da tennis, grazie a un contributo di 15 mila euro sul bando "Sport e Salute"; e di e cinque aree gioco tra il capoluogo e le frazioni. Queste sorgeranno infatti in via Toscanini e al parco di Montelleri e nelle frazioni di Caselle, Gattaia e Santa Maria con un finanziamento regionale di 119 mila euro sul bando di rigenerazione urbana.

"Una opportunità messa a disposizione per i più giovani, bambini e ragazzi, ma non solo, in spazi verdi pubblici" sottolinea il consigliere speciale del sindaco a UrbanisticaLavori Pubblici Fabio Cipriani. La progettazione è stata curata dagli uffici comunali e tra pochi giorni inizieranno i lavori.

Saranno due ditte specializzate, aggiudicatarie dell’appalto, a installare gli attrezzi dell’area fitness nel capoluogo e i nuovi giochi cominciando da Santa Maria e il parco di Montelleri per poi proseguire nelle altre zone. Un progetto complesso che si estenderà per una buona parte del territorio, a beneficio di tutti i cittadini dell’area.

N.D.R.