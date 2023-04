Fischia Margherita L’arbitro in rosa "In campo rispetto, dagli spalti meno"

di Iacopo Nathan

"Credo che il nostro sia un avvenimento a suo modo storico, sicuramente molto importante e che mi rende molto felice". Non è la Serie A stavolta a fare notizia, e nemmeno la Champions League, ma il campionato di Eccellenza Toscana, che per la prima volta ha visto una squadra arbitrale completamente fiorentina e al femminile.

Margherita Fioravanti ha diretto la gara tra Signa e Fortis Juventus che si è disputata domenica scorsa allo stadio del Bisenzio, e come assistenti arbitrali ha avuto due amiche, Giulia Cipriani e Letizia Quartararo. La partita è stata vinta per 4-3 dagli ospiti, ma l’importanza va molto oltre il risultato, visto che mai si era vista una designazione arbitrale simile, segno che anche il mondo del calcio sta facendo grandi passi avanti.

Fioravanti, come ha iniziato ad arbitrare?

"Ho iniziato ad arbitrare quasi per caso. Sono appassionata di calcio da sempre, e in più pratico atletica. Un amico dell’università mi disse che la sezione di Firenze cercava arbitri, e quasi per scherzo sono andata ad informarmi. A quel punto ho fatto il corso, ho superato l’esame e piano piano ho iniziato ad arbitrare. Devo dire che da subito il fatto di essere allenata e in ottima forma mi ha aiutato molto a fare bene ed effettivamente in pochissimo tempo sono arrivata ad un livello molto importante".

Ovvero?

"Da quando ho iniziato, in 5 anni sono arrivata ad arbitrare in Eccellenza, che noi chiamiamo la ’Serie A’ della Toscana per l’alto livello".

E’ stata il primo arbitro a dirigere una terna tutta fiorentina e femminile: che emozione è stata?

"Sicuramente è stato un passo storico, molto molto importante. Veramente emozionante far parte della prima terna tutta fiorentina e femminile. Ancora più bello è stato il fatto di poter condividere con Giulia e Letizia questa grande emozione, visto che sono anche due carissime amiche. Abbiamo fatto il percorso insieme, sono di qualche anno più grandi di me, ma tra di noi c’è un legame fortissimo. A prescindere dal campo tra noi c’è un’amicizia vera".

Essere una donna e un arbitro è un problema? Come si relazionano i giocatori con lei?

"Arbitrando sono cresciuta tanto, soprattutto nella gestione dei ragazzi più ...fumantini o delle situazioni dove anche il campo e il pubblico giocano la loro parte. Sicuramente nelle categorie come Eccellenza o Promozione sta diventando tutto naturale, personalmente non ho mai avuto problemi con i giocatori e non mi hanno mai mancata di rispetto, anche perché so come farmi rispettare. Per quanto riguarda il pubblico, ancora, c’è sempre un accanimento contro l’arbitro. E questo avviene a prescindere dal sesso di chi dirige la gara credo".

Sempre più fischietti rosa in Serie A. E lei dove vorrebbe arrivare?

"La cosa più importante sarà la prossima stagione che si prospetta bella intensa e molto importante. Quello che voglio è crescere, dare il massimo e migliorare ancora. Poi vedremo se il mio percorso mi porterà ancora più alto, a livello nazionale. Ma per adesso penso solo a migliorare ogni giorno".