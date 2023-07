Fisarmonica e chitarra Viaggio nella musica

La magia della fisarmonica e della chitarra in un viaggio attraverso la musica e le tradizioni del mondo. Ac-Corde-On è il duo che vede insieme Michele Ascolese (storico chitarrista di Fabrizio De André) e Stefano Indino (alla fisarmonica con Ranieri, Mannoia…), in concerto stasera alle 21,15 nel Giardino del Teatro Comunale Antella, per Musart Festival Firenze 2023, a ingresso libero.

Fisarmonica e chitarra si rincorrono e si intrecciano in un connubio di tango, jazz, musica popolare e folklore che fluisce dalla tecnica sublime, dalla sapienza armonica e dal gusto di questi senatori della musica. Si veleggia dalla trazione francese a quella popolare delle nostre terre, dalle sonorità latine al Mediterraneo tra gli omaggi a Nino Rota e le note immortali di Ennio Morricone. Non mancano incursioni nell’universo cantautorale italiano distillato dalla personale interpretazione di Michele Ascolese e Stefano indino. Nell’ambito della rassegna “E adesso che tocca a me” dedicata ai musicisti che hanno accompagnato nel tempo grandi artisti, con il contributo della Città Metropolitana di Firenze.