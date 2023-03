"Firme per le videocamere"

Fratelli d’Italia organizza una raccolta firme per chiedere all’amministrazione comunale di progettare una rete di videosorveglianza. L’argomento ha tenuto banco più volte in consiglio comunale. "Le risposte erano sempre le stesse: non ci sono soldi, vista la co-partecipazione alla spese da parte del Comune; non servono perché il ladro sa come aggirare il sistema; non abbiamo l’infrastruttura giusta, riferendosi alla connessione internet, e tante altre risposte simili. Ora però – osserva il consigliere del CDX Fiesole, Alessandra Gallego – è arrivato il momento di mettere nel cassetto queste risposte e tirare fuori progetti e studi di fattibilità per partecipare ai prossimi bandi della Regione". La raccolta firme parte oggi alle 9.30 da piazza Mino e sarà replicata tutti i sabati nella varie frazioni.