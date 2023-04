Firenze vista dagli studenti americani Le vincitrici del concorso fotografico dell’associazione Toscana-Usa

Firenze vista dagli universitari americani attraverso i loro scatti. E’ “My living memory of Florence”, la nuova iniziativa promossa dall’Associazione Toscana-Usa, con un contest che racconta la vita nel capoluogo toscano attraverso le immagini. Sono arrivate oltre 60 foto; al termine del concorso, il podio è stato tutto al femminile. Al primo posto, Evelyn Deal con la foto “Con te al mio fianco!” con un momento di quotidianità, seconda Juliana Toothey con “Bene” con uno degli artisti di strada che dipinge lo skyline della città, e poi Kristen Gollhofer con “Modern Love” con due giovani che si baciano con il motorino in primo piano. La premiazione si è tenuta presso il Rettorato di piazza San Marco. Le foto andranno all’asta per la Croce Rossa.

Francesco Querusti