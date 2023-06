Firenze, una città abbandonata a se stessa dove regna il malaffare

Attraversare Firenze e non poter ascoltare una parola in italiano, è diventato normale.

Una città completamente travolta da un vortice di presenze straniere che soggiornano per poche ore, al massimo due notti, nel centro storico ormai abitato da turisti e quasi del tutto abbandonato dai fiorentini.

Questa è una città apparentemente calma e tranquilla, certamente con una criminalità organizzata mimetizzata dietro attività economiche formalmente legali.

Infatti sarebbe giunta l’ora di aprire uno squarcio sul panorama fiorentino: molti ristoranti sono di proprietà, o in gestione, di imprenditori extraeuropei (albanesi, kossovari, serbi, cinesi, indiani etc.) che spesso comprano le mura dei locali e diventano l’approdo di centinaia di turisti.

Con quali capitali questi nuovi imprenditori sono entrati nel mercato del turismo? I prezzi dei ristoranti sono alti. Così come quelli dei bar del centro storico.

I fiorentini sono praticamente assenti da questi luoghi. Le bancarelle sono quasi tutte in gestione o di proprietà di lavoratori extraeuropei. Si può avere una radiografia di questa vasta area affarista che lucra sul turismo della città? Chi li controlla? E ogni quanto?

Lo stesso problema vale per gli affitti brevi dei B&B. Nessuno, soprattutto in Oltrarno, controlla chi entra e chi esce in queste case in affitto breve. I vigili urbani è praticamente impossibile vederli per strada.

E’ più facile trovare un agente segreto travestito da turista, che incrociare un agente della polizia municipale in divisa con il suo casco bianco. Questo significa che la città è abbandonata a se stessa e alle dinamiche individuali.

Nessuno chiede autoblindo per le strade: ci sono centri dove si vive nel malaffare, come New York, Mosca, Roma o Napoli; ma qui almeno, ogni tanto, si ha notizia di qualche intervento operato dalle forze dell’ordine per attenuare in qualche modo la stretta malavitosa.

A Firenze, città che pare tranquilla e operosa, manca il rispetto della legalità. Ma il sindaco lo sa?