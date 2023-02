Firenze, ucciso a colpi di tombino. Ferocia disumana tra disperati

Firenze, 19 febbraio 2023 - Una lite tra ultimi, di una violenza inaudita. Un’aggressione che ha raggelato Novoli e che si è conclusa con la morte di un uomo, pestato a morte in pieno giorno, in mezzo alla gente che fa compere, nella trafficata via Paganini.

Si chiamava Sandeep Kumar, indiano, 36 anni. Viveva ai margini, assieme ad altri suoi connazionali. Quelli che ieri, per motivi ancora da chiarire, ma sicuramente futili e ingiustificabili, lo hanno aggredito spaccandogli la testa con un tombino. Fino ad ammazzarlo. Una ferocia sconvolgente.

Kumar, soccorso dal 118, è morto nel tragitto verso l’ospedale. I due presunti responsabili sono ora in stato di fermo da parte degli agenti della squadra mobile della questura. I fatti sono accaduti intorno alle 14. La strada è stata chiusa durante le operazioni di polizia, causando anche disagi per il traffico in un punto cruciale per la circolazione nel quartiere: via Paganini è la traversa che collega due arterie cruciali, via Baracca e via di Novoli. Ma è anche la periferia dove il 36enne ed altri extracomunitari hanno trovato una sorta di ricovero. Vite sconnesse, spesso invisibili. Ieri, invece, in molti ad un tratto si sono accorti di loro. Soprattutto quando si sono messi a litigare, probabilmente annebbiati dall’alcol.

La discussione, con qualche scambio di schiaffi, sarebbe nata fuori da uno dei market gestiti da cinesi. A testimoniarlo il video di uno dei passanti che la polizia ha subito acquisito e che è stato utile per prendere i provvedimenti, in accordo con il sostituto procuratore Giulio Monferini, emessi in tarda serata. In carcere sono finiti un 36enne e un 39enne. Di loro si sa poco. Come si sa poco della vittima. Le tessere della Caritas che avevano in tasca, raccontano di un luogo per farsi una doccia e mangiare un piatto caldo. Probabilmente dormivano dove capitava. L’alcol la loro benzina per andare avanti. Ma anche l’anestetico che ieri li ha portati a comportarsi in maniera bestiale. Chi ha visto, è rimasto scioccato.

A dare l’allarme sono stati proprio i gestori del market cinese che da tempo avevano messo sotto osservazione non solo un senzatetto che dormiva dietro l’angolo di via Stradivari, ma anche gli altri indiani che frequentavano la zona. Per qualcuno, La loro presenza era stata notata, ma non particolarmente. Ieri, qualcuno ha assistito a quell’esecuzione. I soccorritori hanno dapprima tentato di rianimare il 36enne. Poi sono partiti in direzione dell’ospedale. Ma Sandeep Kumar non ce l’ha fatta.

